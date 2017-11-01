Şile'de batan geminin çıkış yaptığı limanda sessizlik

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan geçtiğimiz Cuma günü 15.30'da demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek için yola çıkan Bilal Bal'a ait olduğu öğrenilen 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki kargo gemisi İstanbul Şile açıklarında battı.

Gemi battıktan sonra hidrostatik fırlatma ile serbest kalarak yüzeye çıktıktan sonra uydu aracılığıyla sinyal gönderen EPIRB adlı cihazdan sinyal alındığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Kıyı Emniyeti’ne bağlı 2 adet hızlı tahlisiye botu ile TCSG 74 adlı Sahil Güvenlik botu sabah saat 05.00'ten itibaren olay yerinde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor. EPIRB sinyalinin saat 04.00 civarında geldiği bildiriliyor. Geminin battığı tahmine edilen bölgede boş sandallar ve can yelekleri bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi “ERV Nene Hatun” ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarını yerinde yönettikleri öğrenildi. Batan gemi, 1974 yapımı ve DEMSA Denizcilik’e kayıtlıydı.

Olayın anlaşılmasının ardından geminin battığı bölgeye havadan ve karadan kurtarma ekipleri gönderildi. Resmiyette 13 mürettebatı bulunan gemi boğazın serin sularına gömüldü. Gemi personeli 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hurşit Topal - Uğur Uslubaş

