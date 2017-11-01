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Şile'de batan geminin yeri tespit edildi

İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında icra edilen arama kurtarma operasyonu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından müştereken gerçekleştirildi. İcra edilen müşterek faaliyet neticesinde kayıp geminin yerinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR Gemisi tarafından tespit edildiği belirtildi.

Şilede batan geminin yeri tespit edildi

01 Kasım 2017 16:04

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "BİLAL BAL" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığına dikkat çekerek, Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamadığını kaydetti.

Gemide Türk vatandaşı 9-10 mürettebat olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu görevlendirilmiştir. İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama kurtarma faaliyetlerine; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 5 kurtarma botu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı olan TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi de iştirak etmiştir. Son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR Kurtarma Gemisi, batan bahse konu ticari geminin yerini tespit etmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine halihazırda devam edilmektedir."  

 

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