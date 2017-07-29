Şile’de deniz kum güneş eşliğinde kitap festivali

İlçenin turizmle birlikte kültür ve sanat alanında da adını duyurmayı amaçlayan Şile Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek 10 gün boyunca sürecek olan Şile Kitap Festivali düzenledi. Şile Limanı’nda kurulan alanda yapılan kitap festivalinin açılışına AK Parti Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile yayınevlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Şile Kitap Festivali’nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan isimler daha sonra kitap stantlarını gezdi. Festivalin ilk gününde belediyecilik ve siyaset üzerine 19 kitabı bulunan AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, Şilelilerle bir araya geldi. Söyleşi yapan Şentürk, sonrasında ise sevenleri için kitaplarını imzaladı. Şentürk’e kitabını ilk imzalatan ise Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu oldu. Tabakoğlu, Şentürk’ün belediyecilik alanında yazdığı bir kitabı alarak imzalattı.

Şile Kitap Festivali hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "Şile’de şuanda gerçekleştirdiğimiz festival aslında bir kitap fuarı. Bir turizm ilçesi yaz döneminde ve iklimin en uygun olduğu dönemde misafir ağırladığı bir dönemde hemen Şile Bezi Festivali’nin akabinde kitap festivali adı altında bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz ve bu konudaki ilk festivalimiz. Bir kitap fuarının Şile’de ilk gerçekleşiyor olmasını önemsiyorum. 70’in üzerinde standımızda 54 tane yayınevimizin kitaplarının bulunduğu bir organizasyon. Yazarlarımızın araştırmacılarımızın konuşmalarıyla kitaplarını tanıtımıyla imza günleriyle dolu dolu 10 günlük bir festival gerçekleştireceğiz. Şile’de festival zamanı diye bir söylemle ifade edebiliriz. Tüm misafirlerimizi Şile’ye kültür ve sanata doymaya davet ediyorum. Tatil yaparken aynı zamanda bilgi sahibi olmaya, deneyim elde etmeye Şile’yi tanımaya keşfetmeye davet ediyorum" dedi.



'Deniz, kum, güneş ve kitap' sloganı ile yola çıkan Şile Belediyesi, bu yıl ilkini düzenlediği Şile Kitap Festivali ile 54 yayınevi tarafından kurulan 70 stantla yüzlerce kitabı Şilelilerle buluşturdu. 28 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan kitap festivalinde 10 gün boyunca birbirinden ünlü yazarlar imza günü ve söyleşi düzenleyecek.



Festival kapsamında 28 Temmuz’da Hulusi Şentürk ve Fatih Çıtlak, 29 Temmuz Sunay Akın, 30 Temmuz İlber Ortaylı, 31 Temmuz Pelin Çift, 1 Ağustos Mete Yarar, 2 Ağustos Melih Tuğtag, 3 Ağustos Kahraman Tazeoğlu, 4 Ağustos Mehmet Ali Bulut, 5 Ağustos Şermin Çaktakçı, 6 Ağustos Aşkım Kapışmak Şileli vatandaşlarla ve okurlarıyla buluşacak.

Mustafa Bakırhan