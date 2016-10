Av yasağının kalkması ile İstanbul’un Karadeniz kenti Şile’de denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Trabzon, Samsun, Balıkesir, Rize ve diğer illerden ilçeye avlanmaya gelen balıkçılar, tuttuğu palamutları İstanbul, Bursa, Ankara, Rize, İzmir ve Trabzon’a kamyonlarla sevk ediyor. İlçede balıkçı tezgahlarını da süsleyen palamudun tanesi büyüklüğüne göre 5-10 liradan satılıyor.

Şile’de avlanan balıkçılar, palamudun son 15 yıl içinde en bol döneminin yaşandığını söyledi. Mevsim balığı olması sebebiyle vatandaşların palamuta rağbet gösterdiğini belirten balıkçılar, "Yaklaşık olarak 10-15 senenin en iyi sezonunu yaşıyoruz. Balıkların kuluçka sürelerinde ve yumurtadan çıktıkları dönemlerde havanın mevsim normallerinin üstünde olması balıkların daha hızlı gelişmesini ve büyümesini sağladı. Denizde bol miktarda palamut ve çinekop var. İyi bir sezon yaşıyoruz. Palamudun tanesi 5 liraya kadar düştü. Yaklaşık 1 ay sonra palamut Karadeniz'den çıkacak o yüzden bulmuşken vatandaşı bol bol balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

Palamudu ile ünlü Şile’de balıkçılar belediye tarafından desteklenirken bereketli geçen bir sezonda konuşan Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "Şile tarım, turizm, balıkçılık alanlarında çok yönlü bir ilçe. Bu yüzden her ne kadar Şile turizmi ile ön plana çıkmış olsa da aynı zamanda bir balıkçı kasabasıdır. Her sene av yasağının kalkmasıyla Şileli balıkçılarımızla beraber civar illerden gelen balıkçılarımız da burada ekmeklerini denizden çıkarıyorlar. Bizler de kendilerine her türlü desteği sağlamak için çalışıyoruz. Balıkçılarımıza ilk müjdemizi vermiştik, şu anda marina ve yeni balıkçı barınağımızın yapımı devam ediyor. İkinci müjdemiz ise şu an projelendirme aşamasında olan Sahilköy Limanı ve Balıkçı Barınağı. Buradaki limanımızın yapımına da en kısa sürede başlayacağız. Balıkçılarımız için yeni konaklama alanları oluşturacağız" diye konuştu.