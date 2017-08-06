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Şile'deki nem izdihamı havadan görüntülendi

İstanbul’da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar, Şile Sahili’ne akın etti. Çareyi denize girmekte bulan vatandaşlar, sahilde araçlarını park edecek yer bulamadı, tüm bu izdiham havadan görüntülendi.

Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi

06 Ağustos 2017 14:05
Şile'deki nem izdihamı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul’da artan nem nedeniyle artan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar tatil gününü de fırsat bilerek sahillere akın etti. Vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, bazı vatandaşlar da çareyi denize girmekte buldu. Şile sahilinde oluşan kalabalık nedeniyle adeta iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

Öte yandan, yollarda araç trafiği oluştu. Vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekerken, tüm bu izdiham havadan görüntülendi.

Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş, "Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "İlk defa denize giriyor, kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum, bunaldık. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık" diye konuştu.
Termometreler 35 dereceyi gösterirken yükselen nem oranı vatandaşlara sıcaklığı daha da yoğun hissettirdi.

 


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