Şili’de Türk mutfağını dünyaya tanıttılar

Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’na bağlı gastronomi okullarının katıldığı Laureate Culinary Cup sona erdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Simla Çilingiroğlu, Erk Er ve Sarp Doğu Adıgüzel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi David Shipman liderliğinde katıldıkları yarışmada altın madalya kazandılar. Laureate Culinary Cup’ın ödül törenine Şili Büyükelçisi Gülin Dinç ve elçilik çalışanları da katılarak BİLGİ’lilere destek oldular.

Dünyanın dört bir yanından gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucu Türkiye, Brezilya, Kosta Rika, Şili, Panama, Honduras, Meksika, Peru ve Avustralya’nın önde gelen gastronomi okulları yarışmaya katılmaya hak kazandı. Laureate Culinary Cup’ta dünyaca ünlü Avustralya William Blue, Universidade Anhembi Morumbi, Universidad del Valle de Mexico gibi gastronomi okullarının da aralarında bulunduğu toplam 12 okul yarıştı.

Laureate Culinary Cup’ın ön eleme safhasının dünyaca ünlü şefler tarafından gerçekleştirildiğini belirten BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Dilistan Shipman, “BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak 2016 yılında katıldığımız yarışmadan birinci olarak altın madalyayla dönmüştük. Bunun üzerine bu yıl yapılacak yarışma için son iki yıldaki çalışmalarımız değerlendirildi. Bu değerlendirilme sonucunda da son elemeye kaldık. Toplam 3 gün süren yarışma için öğrencilerimizle birlikte 6 ay süren bir hazırlık süreci geçirdik” dedi.

Kuşkonmaz, ördek, Fransız mercimeği, karides ve çilekten oluşan zorunlu malzemelerin dünya mutfağında sıkça kullanıldığını ancak Türkiye’nin yerel mutfağına uygun lezzetler olmadığını aktaran Dr. Shipman, bu malzemelerle Türkiye’ye has malzemelerin birleşiminden bir menü hazırladıklarını, ülkemizi temsil etmek üzere özgün bir hikaye oluşturulmasına özen gösterildiğini vurguladı. Dr. Shipman, “Menü oluştururken özellikle Osmanlı mutfağından, yöresel lezzetlerden ilham alındı. Türkiye’ye özgü yöresel yemekler farklılığıyla ve lezzetiyle çok fazla ilgi çekiyor. Yarışmaya katılan öğrenciler ülkenin ve BİLGİ’nin tanıtımında büyük rol oynuyorlar. 2016 yılında yapılan Panama yarışması sonucunda BİLGİ Gastronomi’de okumak üzere Brezilya’dan bir öğrenci geldi” ifadelerini kullandı.

Dünya ile Osmanlı mutfağının sentezi

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden BİLGİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Simla Çilingiroğlu, Erk Er ve Sarp Doğu Adıgüzel’in menüsü altın madalya kazandı. Menü; Rize Çayıyla Tütsülenmiş Ördek Göğsü, Amasya Elmalı Asparagus Salatası, Nar Ekşisi ve Fındık Yağlı Vinaigrette ile Meyve Pestili, Karides ve Pastırmalı Türk Usülü Carbonara, Kızarmış Ördek Göğsü ve Braised Ördek Bacakları, Türk Lezzetleri Bisküvisi ve Karamelize Ayvalar ile Fransız Puy Mercimeği ve tatlı olarak da Mereng, jöle, pate de fruit ve marshmallow gibi malzemeleri içeren çilek kolajından oluşuyordu.

“6 aylık emeğin sonucu”

Yarışmaya hazırlanırken en zor kısmın menü hazırlamak olduğunu söyleyen yarışma ekibinin kaptanı BİLGİ’li öğrenci Simla Çilingiroğlu, “En zor kısım menü hazırlığıydı; çünkü Türkiye damak tadını yansıtan güçlü ve çarpıcı bir menü hedeflemiştik. Bu süreçte takım kaptanı olma sorumluluğum ile birlikte daha disiplinli ve organize olmayı öğrendim. Çok çalıştık ve 6 aylık emeğimizin sonucunu aldık” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Yarışma öncesinde, gastronomi okullarının önde gelen şefleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi David Shipman’ın önderliğinde, evsizler ve kimsesizler için öğle yemeği de hazırladılar.