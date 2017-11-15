Silifke’de 18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi Kokarkavak mevkisinde kıl çadırda yaşayan Mustafa Sayı, çadırda 18 aylık çocuğu Ali Sayı'yı bırakarak sebze ekmek için tarlaya gitti. Bir süre sonra Mustafa Sayı kıl çadır içerisinde henüz nedeni belli olmayan bir patlama sesi duydu. Çadıra koşması ile birlikte oğlunun yanmış cesedi ile karşılaşan Mustafa Sayı oğlunun cesedini çadırdan dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kıl çadırı söndürürken içerisindeki eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

18 aylık Ali Sayı’nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Murat Şengi

