Diğer
Kategoriler

Silifke’de 18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde kıl çadırda yaşayan ailenin çıkan yangında 18 aylık çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

Silifkede 18 aylık çocuk yanarak hayatını kaybetti

15 Kasım 2017 14:00

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi Kokarkavak mevkisinde kıl çadırda yaşayan Mustafa Sayı, çadırda 18 aylık çocuğu Ali Sayı'yı bırakarak sebze ekmek için tarlaya gitti. Bir süre sonra Mustafa Sayı kıl çadır içerisinde henüz nedeni belli olmayan bir patlama sesi duydu. Çadıra koşması ile birlikte oğlunun yanmış cesedi ile karşılaşan Mustafa Sayı oğlunun cesedini çadırdan dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kıl çadırı söndürürken içerisindeki eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

18 aylık Ali Sayı’nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Murat Şengi
 

Etiketler: mersin, silifke

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç