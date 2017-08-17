Silifke'de 50 kişinin yaşadığı apartmanda korkutan yangın

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi Metin Merdol Kabal Caddesi Bahçekent konutları G Blok 2. kat Numara 4’te kiracı olarak oturan Ahmet Oğuz’un evinde çıkan yangında ev küle döndü. Edinilen bilgiye göre; Ahmet Oğuz’un kirada oturduğu evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 14 dairenin bulunduğu, 50 kişinin yaşadığı konutta komşuların yangını fark etmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri çağrıldı. Konut çevresinin dört duvarlarla kaplı olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor da olsa yangına müdahale etti. 50 kişinin yangın büyümeden evlerini terk etmesi ile büyük bir facia önlendi.

Gözyaşları içerisinde yangını izleyen ev sahipleri kendi evlerine yangının sıçramaması için dua ettiler. Görgü tanığı Ali Çetin ise, “Dumanı gördük itfaiyeye haber verdik. 14 dairede toplam 50 kişi yaşıyordu. Büyük bir facia önlendi” dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte güçlükle söndürülen yangında 1 ev tamamen yanarak kül oldu. Evde çıkan yangında ise kiracı Ahmet Oğuz’un evde olmaması komşularına rahat bir nefes aldırdı. Can kaybının olmadığı ancak ciddi maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Murat Şengi