İlçede 5 yıl önce domates üretimi yapılan seraların yükseltilip muz üretimine uygun hale getirilmesiyle başlanan çalışmalardan olumlu sonuç alınınca geçen yıl üretim alanı 4 bin dönüme, bu yıl da yeni ekim alanlarıyla 6 bin dönüme çıktı. İşçiliğinin domatese göre daha az olması ve fiyatların 2 liradan seyretmesi nedeniyle çiftçiler muz üretimine yönelirken, gelecek yıllarda üretim sahasının daha da genişlemesi bekleniyor. Örtü altında genellikle domates üretiminin yapıldığı ilçede alternatif ürün arayışına giren çiftçiler, kurdukları muz seralarında üretime 3 yıl önce başladı. Şu anda 6 bin dönüm serada muz üretimi yapılırken, dönümden 8 ile 10 ton ürün hasat ediliyor. Kilosu ise üreticilerden 2 liradan alınıyor. Bir dönüm muz serasının maliyeti 40-50 bin lira arasında değişirken, çiftçiler Ziraat Bankası'ndan düşük faizli uzun vadeli kredi kullanarak sera kuruyor.

İlçede ilk muz hasadını yapan Üreticiler Birliği Başkanı İsmail Gürses, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Muz serasını 14 ay önce kurup fideleri diktiğini ifade eden Gürses, Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Silifke’de son yıllarda muz üretiminin de yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Muzun kilosunun şu anda 2 liradan satıldığını söyleyen Gürses, “Silifke’de şu anda birinci ürün çilek. Diğeri ise domatestir. Silifke’de muz hasadı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıllardır çilek ve domatesten yeteri kadar ürün aldık. Ancak kazanç sağlayamadık. Bunun için domates ve çilek tarlalarımızda artık muz seraları yükseliyor. Biz Silifke’de muzda lider konumuna geldik. Silifke muzunun kalitesi, görünümü, aroması çok güzel, Türkiye’nin her yerinden inanılmaz talepler var. Çilek ve domatesin masrafı çok. Ancak muzun masrafı az. Muzda kazancımızın iyi olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda muz üretimi de daha da yaygın hale gelecektir. Çünkü ilçemizdeki toprak yapısı ve iklimi muz üretimine çok uygun” dedi.

Şu anda hasadı yapılan muzun tesislerde paketlenip sarartıldıktan sonra ülkenin değişik illerine gönderileceğini anlatan Gürses, ihracatın da başlamasıyla muzun çeşitli ülkelere gönderileceğini söyledi.

Murat Şengi

MERSİN