Diğer
Kategoriler

Silikon mağduru hemşire Merve Keleş'in sahte estetikçisi Soner Gülnar tahliye edildi

Adana'da kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtıp, aralarında hemşire Merve Keleş'in de olduğu 4 kişiye dudak dolgusu yaparak hastanelik ettiği ileri sürülen Soner Gülnar, 3 suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemece tahliye edildi.

Silikon mağduru hemşire Merve Keleşin sahte estetikçisi Soner Gülnar tahliye edildi

01 Ağustos 2017 17:02

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesine tutuklu sanık Soner Gülnaz ile şikayetçi Merve Keleş katıldı.

Duruşmada hakim, Merve Keleş'in 15 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yüzünde kalıcı iz kalıp kalmadığıyla ilgili rapor aldırılmasına karar vererek Gülnaz'ı tahliye etti. Hakkında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülnaz cezaevinde kalmaya devam edecek.
Sahte estetikçi Gülnaz’ın tahliye edilmesinin ardından silikon mağduru hemşire Merve Keleş tepkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

Merve Keleş, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Adliye sonrası kendimi yanında iyi hissettiğim insanın yanındayım. Bugün mahkemede yaşadığım onca kötü şeyin sorumlusu tahliye edildi. Yaşadığım onca zor günlerimden sonra tek mutluluğum, hak ettiği yerde olmasıydı! Şimdi mutluluğum elimden alınmış gibi hissediyorum. Şimdi ise bana düşen daha güçlü olup, sonuna kadar hakkımı aramak. Asla vazgeçmeyeceğim, vazgeçmek bana göre değil. Hepinize umut dolu günler”.

Elif Ayşenur Bay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!