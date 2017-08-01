Silikon mağduru hemşire Merve Keleş'in sahte estetikçisi Soner Gülnar tahliye edildi

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesine tutuklu sanık Soner Gülnaz ile şikayetçi Merve Keleş katıldı.

Duruşmada hakim, Merve Keleş'in 15 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yüzünde kalıcı iz kalıp kalmadığıyla ilgili rapor aldırılmasına karar vererek Gülnaz'ı tahliye etti. Hakkında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülnaz cezaevinde kalmaya devam edecek.

Sahte estetikçi Gülnaz’ın tahliye edilmesinin ardından silikon mağduru hemşire Merve Keleş tepkisini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

Merve Keleş, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Adliye sonrası kendimi yanında iyi hissettiğim insanın yanındayım. Bugün mahkemede yaşadığım onca kötü şeyin sorumlusu tahliye edildi. Yaşadığım onca zor günlerimden sonra tek mutluluğum, hak ettiği yerde olmasıydı! Şimdi mutluluğum elimden alınmış gibi hissediyorum. Şimdi ise bana düşen daha güçlü olup, sonuna kadar hakkımı aramak. Asla vazgeçmeyeceğim, vazgeçmek bana göre değil. Hepinize umut dolu günler”.

Elif Ayşenur Bay