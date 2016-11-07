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Silikon sıkmak isterken 10'uncu katın penceresinden düştü

Antalya’da bir kişi, silikon sıkmak için çıktığı 10'uncu kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören kadın sinir krizleri geçirdi.

Silikon sıkmak isterken 10uncu katın penceresinden düştü

07 Kasım 2016 15:38
Silikon sıkmak isterken 10'uncu katın penceresinden düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1566 Sokak üzerindeki bir apartmanın 10'uncu kat dubleksinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir döviz ofisinde müdür olan evli ve 3 çocuk babası Nevzat Canlı, evinin dubleks bölümündeki pencereye silikon çekmeye başladı. Ayağındaki terlikle bir anda dengesini kaybeden Canlı, beton zemine düştü. Çığlıklar üzerine çevredeki esnaf durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Nevzat Canlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini kanlar içinde yerde gören Sevcan Canlı ile ağabeyinin öldüğüne inanamayan kızkardeşi ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Savcılık incelemesinin ardından Canlı’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ise Nevzat Canlı’nın düştüğü pencerede inceleme yaptı. 

İsa Akar

Etiketler: silikon


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