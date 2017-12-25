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Silikozisten Karlıova'da 18, Türkiye'de 70'inci ölüm

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde 8 silikozis hastası kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. Hastalıktan Karlıova'da bugüne kadar 18, Türkiye genelinde ise 70 kişinin öldüğü öğrenildi.

Silikozisten Karlıovada 18, Türkiyede 70inci ölüm

25 Aralık 2017 21:52

Alınan bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde "silikozis" hastası 5 çocuk babası Faysal Demir (36), rahatsızlanarak kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinden Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Faysal Demir'in İstanbul’da çalıştığı kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalandığı öğrenildi. 8 kardeşi silikozis hastası olan Demir’in ağabeyi ve yeğenin de bu hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaaslan: “ Türkiye’de 70’inci ölüm oldu”

Öte yandan silikozis hastaları ile yakından ilgilenen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, Faysal Demir’in ölümüyle Karlıova’da 18’inci hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Türkiye genelinde bin 500, Karlıova ilçesinde ise 400 kişinin silikozis hastalığı ile mücadele ettiğine dikkat çeken Karaaslan, ilçede 18'inci olan ölüm olayının Türkiye’de ise 70'inci olduğunu kaydetti.
Kot kumlama, kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemi sırasında solunan tozlar akciğerde silikozis hastalığına yol açıyor. Hastalık akciğerdeki koruyucu mekanizmaları zayıflattığı için tüberküloz (verem) ve akciğer kanseri gelişme riskini artırıyor. Akciğerlerde fibrozis denilen bir çeşit katılaşma da oluyor.  

Muhammet Ali Çiftçi
 

Etiketler: silikozis hastalığı

 

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