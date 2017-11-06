Silivri Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı: 14 boş kovan bulundu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Silivri ilçesinin CHP Belediye Meclis üyesi Cengiz Aksu (44), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobili ile kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

34 ZM 3484 plakalı otomobille Silivri yönünden Çorlu yönüne gitmekte olan Aksu, Çorlu Askeri Havaalanı kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada kendisini takip eden bir araçtan Aksu’nun otomobiline ateş açıldı. Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Aksu, hızla olay yerinden uzaklaşarak Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine sığınarak yardım istedi. İddiaya göre kendisine silahlı saldırı düzenleyen hasımlarının ismini polise de veren Cengiz Aksu, kontrol noktasındaki polis aracı ile Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kurşunlardan birinin Cengiz Aksu’nun başını sıyırdığı, bir diğerinin ise sırtına isabet ettiği öğrenildi.

Olayın meydana geldiği yerin jandarma ekiplerinin sorumluluk alanında olması nedeniyle Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Gürzsoy da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Serdar Şahin

