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Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan intihar etti

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan'ın beylik silahı ile intihar ettiğini açıkladı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan intihar etti

31 Temmuz 2017 11:41

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çalışkan'ın makamına giren görevli polis memuru, Çalışkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Polisler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çalışkan'ın Silivri Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına gelen sağlık ekipleri, Emniyet Müdürü Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü gitti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makamında ölü bulunmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek bilgi aldı. Beraberindeki polis müdürleriyle Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Çalışkan’ın olay hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Çalışkan, ilçe emniyet müdürlüğü önünde bekleyen gazetecilere olayla ilgili açıklama yapmadan buradan ayrıldı.
Emniyetten yazılı açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın çalışma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle kendisine ait beylik silahıyla intihar etmiş olduğu olay yeri incelemelerinden sonra anlaşılmıştır” denildi.

Aralık ayında atanmıştı

Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye Emniyet Müdürü olarak tayin olmuştu. Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile biliniyordu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Alper Korkmaz - Yusuf Eker


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