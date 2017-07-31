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Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu

31 Temmuz 2017 11:41

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çalışkan'ın makamına giren görevli bir polis, Çalışkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çalışkan'ın Silivri Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına gelen sağlık ekipleri, Emniyet Müdürü Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemede bulundu. Cenaze aracı Silivri Emniyet Müdürlüğü önünde hazır bekletiliyor.
Öte yandan, Çalışkan'ın intihar ettiği iddia edildi.

Aralık ayında atanmıştı
Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye Emniyet Müdürü olarak tayin olmuştu. Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile biliniyordu.

Yusuf Eker - Alper Korkmaz 

 


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