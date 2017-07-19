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Silivri yaralarını sarmaya çalışıyor

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle selin vurduğu Silivri Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışırken, dün başlayan su tahliye çalışmaları sürüyor.

Silivri yaralarını sarmaya çalışıyor

19 Temmuz 2017 10:35
Silivri yaralarını sarmaya çalışıyor - Tıkla İzle

İstanbul genelinde dün etkili olan sağanak yağış, Silivri ilçesinde su baskınlarına neden olmuştu. Selin etkili olduğu Gümüşyaka’da ev ve iş yerleri sular altında kalmıştı. Dün başlayan su tahliye çalışmaları bugün de sürerken, selden etkilenen vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye ekipleri, sel basan evlerdeki suyu tahliye çalışmalarını yürütüyor. Gümüşyaka’da su seviyesi azalırken, suyun çekildiği bazı noktalarda selden geriye çamur ve çöpler kaldı.

“Komşuları yardım etti”

Sel sularıyla dolan evlerinde kalmayı tercih eden ve araçları arızalandığı için 2 gündür dışarıya çıkamayan bir aileye komşuları yardım etti. Evlerinde suları, içme suları tükenen aile çevredeki görevlilerden ve komşularından yardım istedi.

Evlerinde kalan komşularına yardım eden Fatma Çeker, “Mahsur kalmışlar su istiyorlar. Şimdi gidecekler su getirecekler. 2 gündür oradalar. Bizi botlarla kurtardılar. Bizim evimiz de havuz gibi giremiyoruz” dedi.
Evlerini su basan ve temizlemeye çalışan bir başka aile ise tüm eşyalarını çöpe atacaklarını söyledi. Selden etkilenen aile, “Mecbur burada kalacağız. Burayı bu şekilde bırakıp gidemeyiz. Birden su bastı çok kötüydü. Önce bebeği kurtarmaya çalıştım. Yukarı çıktık bekledik” diye konuştu.

Silivri Gümüşyaka’da itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. 

Alper Korkmaz


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