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Silivri'de ahşap ev alev alev yandı

Silivri'de ahşap ev alev alev yandı
Silivri'de ahşap ev alev alev yandı

Silivri Kurfallı Köyü'ndeki kullanılmayan ahşap ev henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, 23 Eylül günü gece saatlerinde Silivri Kurfallı Köyü'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kurfallı Köyü'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken, vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında ahşap kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. 

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