Silivri’de atları yiyen kurt değil köpekmiş

Silivri'nin Büyükçavuşlu ve Beyciler Mahalleleri'nde bulunan at çiftliğine geçtiğimiz aylarda saldıran yabani hayvanlar milyonluk yarış atlarını öldürüp bazı atları da yaralamıştı. Yarışlar için hazırlanan 2 atın telef olmasına ve 5 atın yaralanmasına sebep olan hayvanların kurt olabileceğinden şüphelenilmişti. Ancak WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı uzmanları harekete geçerek bölgeye çok sayıda fotokapan kurdu. Elde edilen görüntülerde atlara saldıran hayvanın kurtlar değil, doğada bulunan köpekler olduğu anlaşıldı. Fotokapanlara köpeklerin yanı sıra çakal, porsuk, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanların da takıldığı görüldü.

"Saldırıların sorumlusu vahşi köpekler olabileceğini söylemiştim"

Silivri bölgesine fotokapanları kuran vakfın görevlisi Ahmet Emre Kütükçü, "Evcil hayvanlara yönelik saldırıların gerçekleştiği bölgede bu saldırılardan sorumlu hayvanları tespit etmek adına fotokapanlar kurduk. Fotokapanlar bir ayı aşkın süre bölge kaldı. Fotokapanları incelediğimizde yaban domuzu, çakal, tilki, porsuk ve vahşileşmiş köpeklere rastladık. Bu saldırıların sorumlusunun ormanlık alanlarda hızla artan ve yabani hayvanlar üzerine de olumsuz etkileri olan vahşi köpekler olabileceğini söylemiştim. Hatta köpeklerle çakalların aynı alanları kullandıklarını ve köpeklerle çakalların çiftleşmesi sonucu melez çakalların ortaya çıkma ihtimali olduğunu da söyledik. Çakalların normalde bu tür saldırıları yapma ihtimali az olmasına rağmen çakal ve köpek melezlerinin bu tür saldırılarda bulunabildiğinin dünyada örnekleri var. Çünkü melez hayvanlar beklenmeyen davranışlar sergileyebiliyor. Bu da köpeklerin yaban hayat içine bu kadar girmesinin neden olduğu bir sorun. Anadolu da köpek ve kurtlar arasında melezleşmeler olabiliyor. Bu melezler kurtlardan daha saldırgan olabiliyorlar. Diğer yandan ormanlara bırakılan köpekler zamanla vahşileşerek hem karaca gibi yabani türlere hem de koyun sığır gibi evcil hayvanlara saldırabiliyor. Yani 40 bin yıl önce ayrıldıkları kurtlar gibi avlanmaya başlayabiliyorlar" şeklide konuştu.

"Vahşi köpeklerin bu saldırıları yapmış olması ihtimali kurtlara göre daha yüksek"

Trakya bölgesinde çok nadir olarak kurtlara rastlandığını söyleyen Kütükçü, "Şimdiye kadar sadece birkaç tane görüldü. Trakya’da üreyen bir kurt sürüsünün varlığından söz edebilmek için yeterli veri bulunmuyor. Maalesef Trakya’daki insan baskısı kurtların yaşamasına imkan vermiyor. Trakya’da görülen kurtların Bulgaristan’dan geçiyor olması büyük ihtimal. Zira sürüden ayrılan genç kurtların bin 500 kilometre uzağa kadar gidebildikleri biliniyor. Zaten Trakya’da çok nadir görülen kurtları bu saldırıların sorumlusu olarak görüp onlara zarar verirsek yaban hayata karşı büyük bir suç işlemiş oluruz. Bu saldırıların sorumlusunu kesin olarak söylemek zor. Ancak sayılarına bakıldığında vahşi köpeklerin bu saldırıları yapmış olma ihtimali kurtlara göre çok daha yüksek” dedi.