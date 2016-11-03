Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa açıklarında balığa çıkan bir teknenin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tekne mürettebatının müdahalesiyle makine dairesinde çıkan yangın kısmen söndürüldü. Ancak elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın teknenin diğer bölümlerine de sirayet edince kaptan çevredeki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Yangın, Silivri İtfaiyesi’ne de bildirildi. Kısa sürede Silivri limanına gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başlayabilmek için teknenin kıyıya gelmesini bekledi. Başka bir balıkçı teknesine bağlanarak Silivri limanına çekilen teknenin makine dairesine inen itfaiye ekipleri söndürme, soğutma ve duman tahliyesi yaptı.

Yusuf Eker



