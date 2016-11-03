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Silivri’de balıkçı teknesinde yangın paniği

Silivri'de Selimpaşa açıklarında bir balıkçı teknesinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına müdahale edilebilmesi için başka bir tekne yardımıyla kıyıya çekilen teknede itfaiye ekipleri söndürme, soğutma ve duman tahliyesi yaptı.


03 Kasım 2016 11:28

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa açıklarında balığa çıkan bir teknenin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tekne mürettebatının müdahalesiyle makine dairesinde çıkan yangın kısmen söndürüldü. Ancak elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın teknenin diğer bölümlerine de sirayet edince kaptan çevredeki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Yangın, Silivri İtfaiyesi’ne de bildirildi. Kısa sürede Silivri limanına gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başlayabilmek için teknenin kıyıya gelmesini bekledi. Başka bir balıkçı teknesine bağlanarak Silivri limanına çekilen teknenin makine dairesine inen itfaiye ekipleri söndürme, soğutma ve duman tahliyesi yaptı.

Yusuf Eker

 

Etiketler: Silivri


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