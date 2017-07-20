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Silivri’de enfeksiyon riski

Sel felaketinin yaşandığı Silivri’de selden geriye çamur ve balçık kaldı. Evlerine dolan çamur ve balçığı temizlemeye çalışan vatandaşlar, enfeksiyon riskiyle karşı karşıya.

Silivride enfeksiyon riski

20 Temmuz 2017 13:32
Silivri’de enfeksiyon riski - Tıkla İzle

İstanbul’da yağan kuvvetli sağanak sonrası çeşitli ilçelerde sel ve su baskınları yaşanmıştı. Yağmurdan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen, sel felaketinin yaşandığı Silivri ‘de sel sularının büyük oranda çekilmesiyle geriye çamur ve balçık kaldı. Ev ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Silivri halkı evlerinde biriken çamur ve balçık nedeniyle enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldı.

Evleri balçıkla doldu

Evlerine dolan çamur ve balçığı temizlemeye çalışan Aydoğmuş ailesi evlerinin yarım metre su ve bir karış balçıkla dolu dolduğunu anlattı. Yetkililerin kendilerini çamaşır suyu ile dezenfekte etmeleri gerektiğini söylediğini belirten Canan Aydoğmuş , “Birden bire su bastı içerisi yarım metre su ve bir karış balçıkla doldu. Kanalizasyon balçığı bu dendi. Bütün evlerde balçıktan dolayı enfeksiyon riski var. Benim eşim zaten bağışıklık sistemi zayıf bir insan. Ben onu bu şekilde içeriye almadım. Evde çocukla ikimiz temizlik yapıyoruz.Bunu ikinci yaşıyoruz. Eşyaları attık çöpe. Talebim bu ikinci kez yaşanıyor üçüncüyü yaşamamak. Buradaki insanlar mağdur olarak evlerini yok pahasına satacak. Bıkkınlık geldi insanlardan kaç milyarlık evi 20-30 milyara satacaklar” diye konuştu.

Ümran Karaman isimli bir başka vatandaş ise ,”Bu ikinci olayımız. Yollar yükseltildi. Su geliyor çarpıyor bütün evlere basıyor. Suyun gideri yok burada çünkü. Yeni geldik bu manzara ile karşılaştık. Silivri belediyesi sırayla çamurları dışarı atacakmış bizde bekliyoruz” dedi.
Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar yetkililerden bir daha sel felaketi yaşanmaması için önlem alınmasını ve zararlarının da karşılanmasını bekliyor.

Alper Korkmaz 

Etiketler: çamur, enfeksiyon, riski, Silivri


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