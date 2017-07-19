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Silivri'de evleri sular altında kalan yaşlı çift gözyaşları içerisinde evlerini seyretti

Silivri’de yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri sular altında kalan çift, gözyaşları içinde evlerini seyretti. Uzun süre ağlayan yaşlı kadın, “Hiçbir şeyimiz kalmadı sadece üstümüzdeki kıyafetler var” dedi.

Silivride evleri sular altında kalan yaşlı çift gözyaşları içerisinde evlerini seyretti

19 Temmuz 2017 11:43

Dün, Gümüşyaka’da yaşanan sel felaketinin ardından evleri sular altında kalan emekli Halil ve Hatice Demir çifti gözyaşları içinde sular altındaki evlerini seyretti. Başka gidecek evleri olmayan ve yetkililerden yardım bekleyen Hatice Demir gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Yaşlı kadın üzerindeki giysilerden başka hiçbir şeylerinin kalmadığını söyleyerek, “Çok kötü, daha önce böyle bir felaket başımıza gelmemişti. Çok üzgünüz. Hiçbir şeyimiz kalmadı sadece üstümüzdeki kıyafetler. Ben zaten 1 hafta önce kalp krizi geçirmiştim, bu da onun üzerine geldi. Hiçbir şeyimiz kalmadı, gelseniz de içeriyi görseniz. Ne yapacağımızı bilmiyorum, devlet inşallah yardım eder. Biz yaz kış buradayız. Emekliyiz, yaşlıyız. Başka gidecek yerimiz yok” diye konuştu.
Yaşlı çift yetkililerden yardım bekliyor. 

Alper Korkmaz


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