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Silivri’de ilk darbe duruşması başladı

Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubu hakkında açılan davanın Silivri duruşma salonunda görülmesine başlandı. Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitiyle başlayan ilk duruşmanın Cuma gününe değin süreceğini açıkladı.


27 Aralık 2016 10:51

İstanbul 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir, duruşmanın başlamasının ardından salondakilere de bir takım hatırlatmalarda bulundu. İlk duruşma için yalnızca bugüne tarih verildiğini ancak duruşmanın Cuma gününe kadar süreceğini belirten başkan Demir, “İlk iki gün(bugün ve yarın) sanıkların savunmaları tamamlandığı halde üçüncü gün(Perşembe) ifadelerini almak üzere tanıkları çağıracağız. Dördüncü gün ise taleplerinizi alcağız” dedi.

Duruşmaya 13.00-14.00 saatleri ara verileceğini ve duruşmanın Sesli Görüntülü Bilişim Sitemi ile kaydedileceğini ifade eden başkan Demir, “Kayıt aldığımız CDler 120 dakika hafızalıdır. Bu nedenle her 110 dakikada bir 10 dakika ara vereceğiz” şeklinde konuştu.

Duruşma salonunda 1’i başka suçtan olmak üzere 25 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya yaklaşık 20 sanık yakını da katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitleri ile devam ediyor. 

Başak Akbulut - Mehmet Başa - Murat Ergin
İSTANBUL

Etiketler: darbe, Silivri


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