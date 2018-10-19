Silivri'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Selimpaşa limanında yürüyüş yapan bir vatandaş kıyıya vurmuş bir ceset olduğunu görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıya vuran cesedi görüp, polis ekiplerine haber veren Hayat Çaylı ise,"Biz buraya gezme amacıyla gelmiştik. Bir adam burada ceset var sanırım dedi. Bizde merak edip geldiğimizde kıyıya vurmuş yüz üstü duran cesedi gördük ve yetkililere haber verdik" diye konuştu.

Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli - Yusuf Eker