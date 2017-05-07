Silivri’de ormanlık alandaki ağaçların kesilmesine tepki

Silivri’nin Çayırdere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki ağaçların kimliği belirsiz kişilerce kesilmesi, köylülerin tepkisin çekti. Ormanlık alanın 2B yasasını suistimal etmeye çalışan kişilerce yok edilmeye çalışıldığını savunan köylüler, yetkililerden yardım istedi.

Bölgede hayvancılık yapan Ahmet Avcı bu duruma tepki göstererek, "Ben burada bulunan bir ağacı şehirdeki bir tane apartmana değişmemem. 50 yıldır buradaki arazimde bu toprağı işliyorum. Burada bulunan ağaç kesilen yeri 50 yıldır çalışılırken tarım yapılırken görmedim. Fakat 2B yasasını suistimal eden bazı memurlar bazı vatandaşların da çıkarına olduğu için burası bir şekilde kayıtlara girmiş. Bütün ilgililerin ve bu memurların burasını neye dayanarak kayıt ettiklerini ben merak ediyorum. Üstüne buradaki ağaçları kesmek için izin alınmış. Bu izni de neye güvenerek almış merak ediyorum” diye konuştu.

“Bir ağacı bir apartmana değişmem”

Ağaçların kendisi için apartmanlardan daha değerli olduğunu ifade eden Ahmet Avcı, “Şehirdeki bir apartmana vermeyeceğim değeri verdiğim bu ağaçlar gördüğünüz gibi kesilmiş durumda. Biz burada 1878 yılından beri bu topraklarda çalışıyoruz. Ben 3. kuşağım, devlet bize hala tapumuzu vermedi. Ama bu vatandaş ormanı gelip 10, 20 günde kendine arazi kazandırmaya uğraşıyor. 2B yasalarını suistimal ederek bazı memurlarında bunu suistimal ettiği görülüyor. Bunlar için gerekenin yapılması lazım. Bu işleri yapanların yanına kar kalmaması lazım. Daha tapusunu almadan bu ormandaki ağaçları kesmiş, tapuyu alacağı da belli değil. Adına kayıt yaptırmış, ormanı kesmiş yarın öbür günde bu yolu kapatır” diye konuştu.

İnsanlık için önemli olan ormanlık alanların katledilmesine göz yumulmaması gerektiğini ifade eden Avcı, “Bugün 5 liraya alacak buranın toprağını bizim çıkan yasalardan yaralanan arkadaşlar burasını yarın devletten 5 liraya alacak ondan sonrada 50 bin liraya eli ayağı düzgün zengin tabakanın villa yapmak için peşkeş çekecekler, bu kadar basit. Bu basit bir canlı örnek, buradan yetkililere sesleniyorum. Bu işin önüne geçin, insanların nefes alacağı ormanların katledilmesine göz yummayın” şeklinde konuştu.

Yusuf Eker

