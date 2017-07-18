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Silivri'de sel sularında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Sağanak yağıştan en çok etkilenen Silivri'de, sel sularında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Silivride sel sularında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

18 Temmuz 2017 15:38

İstanbul'lu sabah saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış birçok yerde sele neden oldu. Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Silivri sular altında kaldı. Araçlar sel sularına kapılırken, evleri ve sokakları da su bastı. Hemen birçok noktadan harekete geçen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler botlarla su basan evlere giderek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Botla kurtarılan bir vatandaş, “Birden evi sular bastı. Şalterleri indirdik. 3-4 saattir kurtarılmayı bekliyorduk” dedi.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Ferhat Yasak

Etiketler: bot, sağanak yağış, Silivri


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