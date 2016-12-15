Edinilen bilgiye göre olay, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hüseyin Metinoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Her sabah sahilde yürüyüş yaptığı öğrenilen emekli öğretmen Önder Doğan (74) bugün sabah saat 07.30 sıralarında evinin önünde ölü bulundu. Çevredeki vatandaşlar Doğan'ın yaşadığı aparmanın girişinde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Durumu haber alır almaz olay yerine koşan yaşlı adamın yakınları sinir krizleri geçirdi. 74 yaşındaki emekli öğretmen Doğan’nın yakınları çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Öte yandan, yaşlı adamın ölüm şeklini şüpheli bulan nöbetçi savcı şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesini önce Silivri Devlet Hastanesi morguna oradan da Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

Yusuf Eker

