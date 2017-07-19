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Silivri’deki selin geliş anı kamerada

Silivri’deki sel baskınında suyun geliş anı vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Silivrideki selin geliş anı kamerada

19 Temmuz 2017 19:46
Silivri’deki selin geliş anı kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Silivri’de yaşanan sel baskınının görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde selin şiddeti de gözler önüne serildi. Elmalık, Gümüşyaka ve Balaban mevkilerinde kaydedilen görüntülerde selin gelişiyle vatandaşların sular altında kalan araçlarını kurtarma çalıştığı görüldü.

Şiddetli yağışın etkisiyle sel sularının bahçe duvarlarından şelale gibi akması da görüntülere yansıdı. Bir anda kendisini selin ortasında bulan bir sürücüsü ise çareyi geri geri gitmekte buldu. Görüntülerde birçok vatandaşın araçlarını sel sularına terk ettiği görüldü. Sel suları çekilmeye başlayınca vatandaşlar da kendi imkanlarıyla selin geride bıraktığı çamur yığınıyla mücadele etti.

Öte yandan Silivri’de selin etkileri 2’inci günde de devam ederken, bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yağmur sularının tahliyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ - Yusuf Eker
 


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