Silivri’ye Japon gelin

Silivri'de yaşayan Fuat Erman, İstanbul'da tanıştığı Japon Tomoko Murakami ile evlendi. Turistik bir gezi sırasında tanışan çift, zorlu süren bir buçuk yıl sonrasında hayatlarını birleştirdi. Japonya'da nikahlarını yapan yapan çift, sonrasında Silivri'de yakınlarının katıldığı bir düğün yaptı. Silivri Büyükçavuşlu düğün salonunda yapılan düğün töreninde salon, Türkiye ve Japonya bayraklarıyla süslendi.

Aşık olduğu Japon Tomoko Murakami için 1,5 yıl Japonya’da yaşadığını belirten Damat Fuat Erman “Tomoko ile İstanbul’da tesadüfen turist kafilesinde tanıştık. Aramızda bir arkadaşlık oldu. İnternetten bir yılı aşkın bir sürede konuşmaya başladık. O bir yıl içerisinde Türkçeyi öğrenmeye çalıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye geldi. Bir hafta süre ile burada kaldı. Ailemle tanıştırdım, hoşlanmaya başladık birbirimizden ardından ben ailesi ile tanışmak için Japonya’ya gittim. Orada çalışmak zorunda kaldım, ailesine kendimi ispatlamak zorunda kaldım, dillerini öğrenmek zorunda kaldım. Orada evliliğimizi yaptık, şimdi de burada düğünümüzü yapıyoruz.

Türk gelenek ve göreneklerine zor alışacağını belirten Japon gelin Tomoko Murakami “zor ama alışabilirim. Fuat’ı çok seviyorum” dedi.

Yusuf Eker