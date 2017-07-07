Diğer
Kategoriler

Şili’ye milyon dolarlık dava

Okumak için gittiği Şili’de öldürülen kızın ailesi, yürütülen soruşturmayı yetersiz bularak Şili hükümetine 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Şiliye milyon dolarlık dava

07 Temmuz 2017 09:39

2014 yılında okumak için gittiği Şili’nin Temuco şehrinde öldürülen Amerikan vatandaşı Erica Hagan’ın ailesi Şili’ye karşı 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ailenin avukatı Gaspar Calderon, öldürülen kızın yakınlarının Şilili yetkililer tarafından yapılan cinayet araştırma ve incelemelerini yetersiz ve özensiz bulduklarını ve bu yüzden 1 milyon dolarlık tazminat davası açtıklarını söyledi. Ailenin Amerikan vatandaşı olması sebebiyle davanın Amerikan doları cinsinden açıldığını kaydeden avukat, Şili’nin yaklaşık 3 senedir yürüttüğü soruşturmayı yetersiz olarak nitelendirdi. Cinayetin tek şüpheli sanığı olan Domingo Cofre, 2015’de 8 gün süren bir duruşmanın ardından Temuco yerel mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!