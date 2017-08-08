Sille Baraj Parkı’na iki günde 40 bin ziyaret

Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük parklarından biri olan Sille Baraj Park, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Konyalıları su ile buluşturan proje, içerisinde bulunan izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, mescid, iskele, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları ile Konya’nın yeni cazibe merkezi oldu. Konyalıları su ile buluşturan Sile Baraj Park, hafta sonu yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Sille Baraj Park, 1 milyon 985 metrekarelik alanı ile Türkiye'de yapılmış en büyük parklardan biri. Park içerisinde 221 bin metrekare yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, tırmanma parkurları yer alıyor. Öğrenciler ve izcilere yönelik olarak kullanılması amacıyla kamp alanları oluşturulan park içerisindeki gölette kayıkla gezinti yapılabiliyor.



Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sille Baraj Park’ın Konya’ya yeni bir soluk getirdiğini söyleyen ziyaretçiler, “Selçuklu Belediyesi son yıllarda gerçekleştirdiği projelerle Sille’yi önemli bir turizm noktası haline getirdi. Sille Baraj Park ile projelerini taçlandıran Selçuklu Belediyesi, Konya’da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir piknik ve mesire alanı oluşturmuş. Tekne gezintisi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ile gün boyunca farklı aktiviteleri gönül rahatlığı ile yapabileceğimiz Sille Baraj Park için başta Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

"Türkiye'de park algısına farklı bir bakış açısı getirdik"



Sille Baraj Park ile hemşehrilerini tabiat ve su ile buluşturduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sille Baraj Park 1 milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'de yapılmış en büyük parklardan biri. Park'ta doğal alanları korurken oluşturulan yeni etkinlik alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hafta sonu 40 bine yakın hemşehrimiz Sille Baraj Parkı ziyaret etti ve gelen olumlu tepkiler, güzel bir iş yaptığımızın göstergesi. Sille Baraj Parka yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Alan çok büyük ve alışık olmadığımız bir park. Bu parkımızla sadece Konya’da değil Türkiye’de park algısına farklı bir bakış açısı getirdik. Hemşehrilerimizden gelen taleplere göre parkta iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.