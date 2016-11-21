Silopi-Cizre karayolunda seyir halindeki Abdullah Arar’a ait 63 LZ 963 plakalı benzin yüklü tankerin sağ arka tekerleği bir anda alev aldı. Lastiğin yandığını fark eden tanker şoförü, aracın kafa kısmını tankerden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Hızla olay yerine gelen Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, araca su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Bir vatandaş ise söndürme çalışmalarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayaz Müldür