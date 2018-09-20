Silopi'de PKK'lı teröristlere ait mühimmatı ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen ortak operasyonda, 9 kg plastik patlayıcı ile bir miktar kablo, 1 adet AT-4 TAS füze, 1 adet Rus yapımı 12.7 uçaksavar, 3 adet AK-47 Kaleşnikov Piyade tüfeği, 15 adet Kaleşnikov şarjörü, 500 adet mekanik fünye, 450 adet elektrikli fünye, 3 adet piyade tüfeği askı kayışı ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale bölgesinde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Melih Yiğit

