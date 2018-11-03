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Silopi'de terör operasyonu: 8 terörist öldürüldü

Silopi'de terör operasyonu: 8 terörist öldürüldü
Silopi'de terör operasyonu: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda bir mağara içinde tespit edilen 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, il genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda ise 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ilinde terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, "İl Jandarma komutanlığınca, 2 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "31 Ekim 2018 tarihinde Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok kod adlı Lokman Genç adlı teröristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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