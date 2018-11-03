Silopi'de terör operasyonu: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ilinde terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, "İl Jandarma komutanlığınca, 2 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "31 Ekim 2018 tarihinde Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok kod adlı Lokman Genç adlı teröristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.