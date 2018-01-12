Silopi’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Kaza, Silopi-Habur karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Irak’a yolcu taşıyan yabancı plakalı bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılıp, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Otobüsün altında kalan bazı yaralılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayaz Müldür