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Silopi’de zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının bir eve çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü

04 Mayıs 2017 14:35
Silopi’de zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü - Tıkla İzle

Olay, dün 23.50 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi 715’inci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zırhlı polis panzeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mesut Yıldırım’a ait eve çarptı. Kazada, panzerin çarptığı evin bölümü yıkılırken, odada uyuyan Muhammet (7) ve Furkan Yıldırım (6) adlı kardeşler hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nöbetçi savcı da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu.
Çocukların cenazeleri Silopi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.  

Ayaz Müldür
 


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