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Silopi’ye ‘Ölürüm Türkiyem’ ile girdiler

Çankırı’dan çıkan askeri konvoy, bugün sabah saatlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesine ulaştı. Konvoy ilçeye, kendisine eşlik eden polis aracından çalınan “Ölürüm Türkiyem” şarkısı ile girdi.

Silopiye Ölürüm Türkiyem ile girdiler

08 Kasım 2016 10:27
Silopi’ye ‘Ölürüm Türkiyem’ ile girdiler - Tıkla İzle

Çankırı Garı’ndan trenlere yüklenerek, Irak’ın Telafer kentinin karşısında bulunan Silopi ilçesi sınırına konuşlandırmak üzere yola çıkan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na ait, içerisinde ZPT, tank, askeri araç çekicisi, su ve yakıt tanklarının bulunduğu tren, önceki gün Gaziantep’e ulaşmıştı. Trende bulunan askeri araçlar, burada TIR’lara yüklenerek, Silopi ilçesine sevk edilmişti. Yaklaşık 20 TIR’lık askeri konvoy, bugün sabah saatlerinde Silopi’ye ulaştı. Konvoy ilçeye, kendisine eskortluk eden zırhlı polis aracından çalışan “Ölürüm Türkiyem” şarkısı ile girdi.
Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ayaz Müldür 

 


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