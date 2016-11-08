Çankırı Garı’ndan trenlere yüklenerek, Irak’ın Telafer kentinin karşısında bulunan Silopi ilçesi sınırına konuşlandırmak üzere yola çıkan 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na ait, içerisinde ZPT, tank, askeri araç çekicisi, su ve yakıt tanklarının bulunduğu tren, önceki gün Gaziantep’e ulaşmıştı. Trende bulunan askeri araçlar, burada TIR’lara yüklenerek, Silopi ilçesine sevk edilmişti. Yaklaşık 20 TIR’lık askeri konvoy, bugün sabah saatlerinde Silopi’ye ulaştı. Konvoy ilçeye, kendisine eskortluk eden zırhlı polis aracından çalışan “Ölürüm Türkiyem” şarkısı ile girdi.

Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ayaz Müldür



