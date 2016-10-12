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Silvan Belediyesinde 25 personelin işine son verildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan 25 işçinin işine son verildi. Kayyum olarak atanan Kaymakam Murat Kütük, konuyla ilgili, Yüksek maaşlarla işçi çalıştırılıp, belediye iş yapamaz duruma getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Silvan Belediyesinde 25 personelin işine son verildi

12 Ekim 2016 13:40

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK/KCK’ya yardım ve destek vermekten haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanı yerine Silvan Belediyesi’ne görevlendirilen Kaymakam Murat Kütük, "Silvan Belediyesi Kültür Müdürlüğü hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan taşeron işçilerdir. Taşeron firmanın hizmet alım sözleşmesinde bulunan gerekli şartları yerine getirmedikleri için sözleşmeyi iptal edip taşeron firmaya yazı gönderilerek, sözleşmenin feshedildiği yönünde personele bilgilendirme yapıldı. Yüksek maaşlarla işçi çalıştırılıp, belediye iş yapamaz duruma getirilmiştir. Biz de belediyenin boşa harcayacağı parasının olmadığını, yapılan bu işlerin Silvan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayacağız. Silvan halkına daha çok hizmet etmek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ayrıca, DBP’li meclis üyelerinin haklarında soruşturma açılan ve İçişleri Bakanlığı talimatlarıyla görevden alınan Melikşah Teke, Aysel Yapıcı’dan sonra Kerem Canpolat, Zuhal Tekiner, Şaban İlter, Gülistan Kılıç ve Mehmet Karakoç da görevden alındı.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK operasyonu, Silvan Belediyesi


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