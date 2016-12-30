Silvan Kaymakamlığı SYDV Başkanlığından yapılan açıklamada, “14 bin 652 kişiye 4 milyon 479 bin 641 TL şartlı eğitim yardımı,7 bin 707 kişiye 2 milyon 448 bin 355 TL şartlı sağlık yardımı, 9 bin 60 kişiye 592 bin 350 TL Aile yardımları,66 bin 400 TL diğer eğitim yardımları, bin 243 kişiye 229 bin 130 TL şartlı gebelik yardımı,9 bin 672 kişiye 594 bin 186 TL gıda yardımı,7 kişiye 24 bin 982 TL barınma yardımı, 205 kişiye 363 bin TL muhtaç asker ailesi yardımı, 2 bin 409 kişiye 625 bin 900 TL terör zararı yardımı, 672 kişiye 1 milyon 610 bin 500 TL eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, 444 kişiye 1 milyon 534 bin 132 TL engelli yakını aylığı, 2 bin 602 kişiye 11 milyon 445 bin 204 TL engelli aylığı, bin 22 kişiye 2 milyon 445 bin 204 TL yaşlı aylığı, 9 kişiye 8 bin 650 TL yangın yardımı, 30 kişiye 13 bin 300 TL tek seferlik yardım, 18 kişiye 13 bin 300 TL muhtaç asker çocuğu yardımı, 356 kişiye 314 bin 700 TL öksüz-yetim yardımı, 4 kişiye 4 bin TL ev onarım yardımı, 105 kişiye 55 bin 450 TL sağlık yardımları,49 kişiye 224 bin 958 TL Betonarme Ev yapım yardımı yapıldı. Ayrıca TEOG'a hazırlanan öğrencilere 2 bin 500 adet kitap ve geçen sene ilçede yaşanan terör olaylarında eğitimde geri kalan üniversiteye hazırlanan öğrencilere 700 adet YGS seti verilecek” denildi.

Yusuf Batı