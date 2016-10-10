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Silvan şehidinin İstanbul'daki baba ocağına ateş düştü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde askeri üsse PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 33 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel'in İstanbul'daki baba ocağına ateş düştü.

Silvan şehidinin İstanbuldaki baba ocağına ateş düştü

10 Ekim 2016 23:59

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde askeri üsse PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 33 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel'in baba ocağına ateş düştü. Acı haberin ardından şehidin Güngören Atatürk Caddesi Bülbül Sokak'taki babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Öncel'in babası taziyeleri kabul ederken, şehidin evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Şehidin cenazesinin yarın Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Törenin Ankara'da olması nedeniyle babaevinden bu gece otobüslerin kaldırılacağı bildirildi. 

Selim Bayraktar
İSTANBUL (


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