Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde askeri üsse PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 33 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel'in baba ocağına ateş düştü. Acı haberin ardından şehidin Güngören Atatürk Caddesi Bülbül Sokak'taki babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Öncel'in babası taziyeleri kabul ederken, şehidin evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Şehidin cenazesinin yarın Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Törenin Ankara'da olması nedeniyle babaevinden bu gece otobüslerin kaldırılacağı bildirildi.

Selim Bayraktar

İSTANBUL (