Silvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütealik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla, Silvan Kaymakamlığı'nca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32 / Ç maddesi gereğince dün 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Silvan ilçesi Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahallelerinde / mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının bugün 06.00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

