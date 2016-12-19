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Silvan’a bağlı köylerde yasak kaldırıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı 14 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Silvana bağlı köylerde yasak kaldırıldı

19 Aralık 2016 09:53

Silvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütealik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla, Silvan Kaymakamlığı'nca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32 / Ç maddesi gereğince dün 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Silvan ilçesi Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahallelerinde / mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının bugün 06.00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
 


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