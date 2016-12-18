Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren geçerli olan yasak ikinci bir duyuruya kadar sürecektir” denildi.