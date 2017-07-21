Silvan’da 2 adet EYP bulundu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Silvan ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü başlayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Uysal-47 Özel Birlik Operasyonu’nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Teröristle mücadele kapsamında, 20 Temmuz 2017 günü yapılan arazi aramasında, Silvan ilçesi Dolapdere İsimsiz Tepe mevkiinde 2 adet düdüklü tencere içine hazırlanmış 10 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş 2 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 metre kablo ve 8 adet büyük boy pil tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmıştır. Anılan mayın/EYP düzenekleri Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.