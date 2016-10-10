Silvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Silvan Kaymakamlığı'nın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 10.10.2016 günü saat 16.00 itibariyle Diyarbakır Bölge Komutanlığı'nca BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyonel faaliyet yapılabilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için Silvan ilçesinin Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Çatakköprü, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı, Mirenge, Eskiocak, Başkaya, Çavuşdamı, Arı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum, Çalönü ve Tarımova mahalle/mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.