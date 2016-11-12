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Silvan'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde metruk bir evde yapılan aramada 3 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 3 adet şarjör ve 70 adet fişek ele geçirildi.


12 Kasım 2016 19:43

Silvan ilçesi Mescit Mahallesinde metruk bir evde yapılan aramada 3 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 3 adet şarjör ve 70 Adet fişek ele geçirildi.

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "11.06.2016 günü saat 18:00 sıralarında mescit mahallesi Tarancı caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden özel harekat personelinin Hacı Şevket Güzel cami yakınında bulunan metruk binadan şüphelenerek yapmış olduğu arama tarama faaliyetinde,metruk bina içerisindeki kanepenin içerisinde 3 (üç) adet uzun namlulu silah,3(üç) adet şarjör ve bunlara ait 70 adet fişek ele geçirilmiştir" denildi.

Etiketler: diyarbakır, pkk, silah ve mühimmat, silvan


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