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Silvan’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle Silvan ilçesine bağlı 12 mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Silvanda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

17 Kasım 2017 21:54

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle Silvan ilçesine bağlı 12 mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Silvan mülki sınırları içerisinde faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Silvan ilçesine bağlı olan; Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Çiğdemli mahalleleri ve mezralarında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 21.00 itibariyle kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: diyarbakır, silvan, sokağa çıkma yasağı

 

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