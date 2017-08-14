Silvan’da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, her türlü terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda dün Silvan ilçesi Oğuzlar mevkisi arasında mayın ve el yapımı patlayıcı araması icra edilmiştir. Çalışma sırasında saat 13.30 sıralarında Kasımlı mevkisinde 1 adet RF komutalı ateşleme anahtarı (telsiz, devre kartı, tol serisi cihaz), 3 adet 8’li pil bloğu ve 2 adet akım arttırıcıdan oluşan ateşleme tertibatı, yaklaşık 600 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 30 litrelik bidon içerisinde benzin, mazot, tiner karışımı ve 1 adet 30 kilogram jelikan bidon ile 6 adet mutfak tüpüyle hazırlanmış yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat karışımından oluşan patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Ayrıca teröristlerin el yapımı patlayıcı düzeneğini gizlemek maksadıyla kullandığı değerlendirilen 10 kilogram çimento ve 10 kilogram alçı bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu patlayıcı düzeneğinin emniyetli bir şekilde imha edilebilmesi maksadıyla Diyarbakır-Silvan karayolu trafiğe kapatılarak Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından saat 13.55 sıralarında yerinde tahrip edilmiş, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmıştır. Patlatma sonrasında Diyarbakır-Silvan karayolu emniyetli bir şekilde trafiğe yeniden açılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele harekatı kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.