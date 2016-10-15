Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğinin kişi dokunulmazlığının tasarrufuna mütealip emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesi gereğince, 10.10.2016 günü saat 16.00 dan geçerli olmak üzere Silvan ilçesi kırsal mahallerinden Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Çatakköprü, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı, Mirenge, Eskiocak, Başkaya, Çavuşdamı, Arı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum, Çalönü ve Tarımova mahalle/mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının 15.10.2016 günü saat 19.00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.