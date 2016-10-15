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Silvan'daki sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Silvandaki sokağa çıkma yasağı

15 Ekim 2016 21:50

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğinin kişi dokunulmazlığının tasarrufuna mütealip emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesi gereğince, 10.10.2016 günü saat 16.00 dan geçerli olmak üzere Silvan ilçesi kırsal mahallerinden Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Çatakköprü, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı, Mirenge, Eskiocak, Başkaya, Çavuşdamı, Arı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum, Çalönü ve Tarımova mahalle/mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının 15.10.2016 günü saat 19.00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Etiketler: silvan, sokağa çıkma yasağı


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