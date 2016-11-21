Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Silvan'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Silvan'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Silvandaki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

21 Kasım 2016 19:42

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.Ö. terör örgütü propagandası yapmaktan, B.B. ve H.K. ise 2015 yılında Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde hendek ve barikat olaylarında yer alarak, terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yusuf Batı

Etiketler: 3 kişi tutuklandı, silvan, terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!