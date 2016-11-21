Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.Ö. terör örgütü propagandası yapmaktan, B.B. ve H.K. ise 2015 yılında Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde hendek ve barikat olaylarında yer alarak, terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yusuf Batı