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Sim kart satın alan vatandaşların kredi kartlarını boşalttılar

Denizli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, telefon bayileri üzerinden sim kart satın alan vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak, bankaları arayıp kredi kartlarını boşaltan çeteye operasyon yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 4’ü gözaltına alındı.

Sim kart satın alan vatandaşların kredi kartlarını boşalttılar

23 Şubat 2018 13:08

Alınan bilgilere göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 vatandaşın kredi kartlarından yaklaşık 150 bin lira dolandırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında dolandırılan 2 kişinin sim kart satın almak için gittikleri cep telefonu bayisine verdikleri kimlik bilgilerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların bankaları arayıp, müşterinin kimlik bilgilerini verip telefon numarasını değiştirdiği, ardından da belirledikleri cep telefonuna gelen şifrelerle kredi kartlarından harcama yaptıkları tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan kişileri yakalamak için dün Denizli merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Ankara, Diyarbakır ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Toplam 11 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Antalya’da gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İstanbul ve Diyarbakır’da gözaltına alınan 4 kişi Denizli’ye getirildi. Evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan suç delillerine el kondu. 

Denizli Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan A.T, A.G, E.Ç. ve M.F. mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 6 kişi daha aranmasına devam ediliyor. 

Etiketler: Denizli, kredi kartı, sim kart

 

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