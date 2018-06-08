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Simav’da trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'’i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Simavda trafik kazası: 7 yaralı

08 Haziran 2018 12:22

Kaza, Simav ilçe merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ertürk yönetimindeki 43 EU 508 otomobil, Osman Budak idaresindeki 43 KP 855 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan Merve Nur Vuran, Anıl Altın, Rabia Çakır, Yıldız Aydemir ve Tahir Kocayusufoğlu yaralandı. 

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Tahir Kocayusufoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Mehmet Emin İncekulak
 

 

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